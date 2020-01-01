تقارير .. ريال مدريد يخطف حلم برشلونة ويتفق مع إنتر على ضم لاوتارو

تقارير صحفية إيطالية تؤكد على وجود اتفاق بين ريال مدريد وإنتر ولاوتارو مارتينيز من أجل رحيل اللاعب الأرجنتيني للفريق الإسباني.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود اتفاق بين ريال مدريد وإنتر على ضم اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لصفوف الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورت ميديا سيت"، والتي أكدت أن نادي إنتر لن يبيع لاوتارو مارتينيز بأقل من 100 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يستطيع تقليل قيمة الصفقة حال أدخل اللاعب لوكا يوفيتش فيها ولو في فترة إعارة لمدة موسم واحد.

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في الوقت نفسه سيحاول إنتر أن يعوض رحيل لاوتارو مارتينيز عن طريق ضم اللاعب إدين دجيكو لاعب روما الحالي، الذي يحاول يوفنتوس أيضًا ضمه.

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وحاول نادي برشلونة الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز أكثر من مرة لكن المفاوضات تعثرت بسبب المستجدات الاقتصادية التي جاء بها فيروس كورونا.

وعلم جول.كوم الأسبوع الماضي أن نادي برشلونة لا يزال يفكر في مارتينيز، لكن الفريق الكتالوني لن يقدم أكثر من 65 مليون يورو في تلك الصفقة.

جدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز كان قد سجل 14 هدفًا مع إنتر في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي في 35 مباراة.