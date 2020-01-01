تقارير.. ريال مدريد يتواصل مع محرز تمهيدًا لضمه

نبأ سار للدولي الجزائري..

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن ثمة تواصل قد حدث بين مسؤولين من ريال مدريد مع ممثلي رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، للاستفسار عن إمكانية انضمامه إلى النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم إعلان فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، أن هذه السوق لن تشهد تحركات ضخمة لضم لاعبين جدد جراء أزمة كورونا، إلا أن اسم محرز بدأ يطفو في سانتياجو برنابيو في الساعات الأخيرة.

ريال مدريد حقق ربحًا جيدًا هذا الصيف من بيع بعض لاعبيه كخاميس رودريجيز إلى إيفرتون وأشرف حكيمي إلى إنتر، لكن الربح الأكبر سيكون برحيل جاريث بيل في وقتٍ قريب.

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موقع فوت ميركاتو الشهير زعم في تقرير له أن انتقال محرز إلى ريال مدريد يتوقف حاليًا على أن مستقبل جاريث بيل، ففي حال أن تمكنت الإدارة من التخلص منه كما تريد هذا الصيف، سيكون محرز هو بديله في مركز الجناح الأيمن.

الصحف الإنجليزية تحدثت في الأيام الأخيرة أن ريال مدريد سيعرض على بيل دفع نصف راتبه العامين المقبلين وبيعه إلى أي نادٍ هذا الصيف، مما قد يُعزز إمكانية فك ارتباط الويلزي والميرينجي في الفترة المقبلة.

وبحسب فوت ميركاتو فإن موقف مانشستر سيتي من بيع رياض محرز لا يزال مجهولًا أيضًا، ورغم استفسار إدارة مدريد عن اللاعب من خلال ممثليه لكن يظل كل شيء مرتبط بمستقبل بيل أولًا.

الجدير بالذكر أن عقد محرز مع كتيبة بيب جوارديولا ممتد حتى صيف 2023، بيد أنه يُعاني من تهميش واضح من قبل مدربه الإسباني قد يدفعه إلى الرحيل خصوصًا وبعد التعاقد مع فيران ترويس مؤخرًا.