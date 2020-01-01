تقارير - رونالدو يضع فنادقه في خدمة علاج مرضى كورونا

الدون يعلن تكفله بعلاج المرضى في فنادقه

يبدو أن كريستيانو رونالدو ليس لاعباً فذاً فقط داخل الملعب بل إنسان يتحمل مسؤليات إجتماعية كبيرة لشعبه في البرتغال وللعالم بأسره.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فأن كريستيانو رونالدو قرر وضع فنادقه الخاصة في البرتغال تحت تصرف الحكومة البرتغالية.

الفنادق من المفترض أن تكون تحت تصرف الحكومة كمستشفيات لعلاج المصابين في بلاده من فيروس كورونا، بعد أن أصبح المرض وباء عالمي.

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رونالدو وحسب ما أوردت الصحيفة فأنه سيتكفل بمصاريف الأطقم الطبية التي ستتواجد في الفنادق لعلاج المصابين.

الدولي البرتغالي خرج قبل يومين ووجه رسالة إلى العالم بأسره ليس كلاعب كرة بل كإنسان على حد وصفه قائلاً: "على الجميع الالتزام بطلبات النظافة والعناية الشخصية".

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وأضاف: "العالم يمر بمرحلة صعبة للغاية تتطلب كل الوعي من الجميع، علينا أن نحافظ على أسرنا قلبي مع كل الذين فقدوا ذويهم".

كريستيانو رونالدو كان قد سافر قبل ٤ أيام إلى مدينة ماديرا في البرتغال رفقة أسرته لحين انتهاء الفيروس من إيطاليا حيث يلعب لنادي يوفنتوس الإيطالي، الذي سجل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد عن طريق مدافعه روجاني.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الآسبوع الماضي تحول مرض كورونا الجديد، إلى وباء عالمي ويجب الحذر منه.