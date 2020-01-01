تقارير: رتوش أخيرة ويعلن النصر التعاقد مع سوباسيتش

حارس مرمى كرواتيا السابق يقترب من الانضمام إلى النصر.

اقترب نادي النصر، من حسم صفقة قوية، بالتعاقد مع الكرواتي دانييل سوباسيتش، حارس مرمى فريق موناكو الفرنسي ومنتخب كرواتيا السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد سوباسيتش رففة موناكو الفرنسي، بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له الانتقال لأي فريق بنهاية الموسم، في صفقة انتقال حر، دون حصول ناديه على أي مقابل مادي.

وأشارت صحيفة "سبورتسكي نوفوستي" الكرواتية، إلى أن نادي النصر وصل لمرحلة متقدمة في مفاوضاته، من أجل الحصول على توقيع سوباسيتش، خلال الفترة القادمة.

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كما أكدت الصحيفة على أن سوباسيتش، أبدى موافقته على بنود العقد الجديد مع النصر، حيث يتبقى فقط الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، بعد الانتهاء من الرتوش الأخيرة.

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جاء ذلك بعد الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، حول مفاوضات النصر مع سوباسيتش، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يذكر أن سوباسيتش أعلن عن اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الكرواتي، بعد خسارة نهائي كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، على يد المنتخب الفرنسي المتوج بالمونديال.