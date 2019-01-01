تقارير – دي خيا يوافق على تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

أصبح أغلي راتب في مانشستر يونايتد من نصيب دي خيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، وافق على تمديد تعاقده مع فريقه.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن الحارس الإسباني وافق على تجديد عقده لمدة أربع سنوات.

وسيتقاضى الحارس صاحب الـ 28 عاماً أكثر من 15 مليون يورو سنوياً مع فريقه ليصبح أغلي لاعب في الفريق.

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي، ويحق له في يناير التفاوض مع أي فريق والانتقال له في يونيو مجاناً.

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وألمح سولشار المدير الفني للشياطين الحمر، في تصريحات سابقة له رغبته في استمرار دي خيا مع الفريق، حيث يعتبره أفضل حارس في العالم.

جدير بالذكر أن دي خيا انضم إلى مانشستر يونايتد في 2011 قادماً من أتليتكو مدريد الإسباني مقابل 25 مليون يورو.