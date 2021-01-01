تقارير .. خطوة استباقية من سعود كريري ضد بيتروس بعد واقعة ديربي الرياض

أزمة قوية بين بيتروس وكريري أثناء ديربي الرياض

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطورات أزمة سعود كريدي مدير الكرة بنادي الهلال مع البرازيلي بيتروس لاعب نادي النصر.

وكانت مشادة قد وقعت بين كريري وبيتروس في مباراة النصر أمام الهلال، ضمن الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "اليوم" أن سعود كريري مدير الكرة بالهلال يستعد لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويسعى كريري لأخذ خطوة السبق بتوضيح ما حدث من البرازيلي بيتروس على حد وصفه، حيث أوضح النقل التلفزيوني دخولهما في مشادة قوية قبل طرد كريري.

وأشارت الصحيفة إلى أن كريري سيتقدم بشكوى على خلفية ما حدث من بيتروس، مع وجود توقعات من إصدارة عقوبات شديدة على مدير الكرة بالهلال بعد إشارة صادمة للاعب.

وانتهت المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء بفوز النصر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مرسول بارك" ضمن الجولة 20.