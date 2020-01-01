تقارير .. ثروة مارادونا 100 مليون يورو وحرم زوجته وبناته منها

هل حرم دييجو أرماندو مارادونا بناته وزوجته من ثروته البالغة 100 مليون يورو؟

​كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن حجم ثروة النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا أسطورة نابولي ومنتخب بلاده الراحل مؤخرًا.

جاء هذا عبر صفحات صحيفة "لا ريبوبليكا" والتي أكدت أن ثروة النجم الأرجنتيني تبلغ حوالي 100 مليون يورو في كافة حساباته.

وأوضحت الصحيفة أن النجم التاريخي لنابولي والأرجنتين يملك حسابات في عدة بنوك حول أنحاء العالم، من ضمنها موناكو ودبي ومينسك وهافانا.

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وذكرت التقارير أن مارادونا قد حرم زوجته وبناته من ثروته وذلك بمقطع فيديو أكد خلاله أنه سيهب كل أمواله للأعمال الخيرية.

ويتم دراسة مقطع الفيديو القديم في الوقت الحالي من أجل التأكد أنه عبارة عن وصية وليس مجرد تهديد لزوجته وبناته المعترف بهم.

ويملك مارادونا حوالي خمسة أبناء معترف بهم في الوقت الحالي، ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم لـ 11 حال أثبت فحوصات النسب نسبهم له.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي الأربعاء قبل الماضي، بسبب أزمة قلبية، ولا تزال التحقيقات جارية في وفاته حيث يوجد اشتباه في إهمال طبي.