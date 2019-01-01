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تقارير تركية: الهلال والنصر ينافسان على ضم الهولندي ريان بابل

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المهاجم الهولندي قد ينضم للهلال أو النصر السعوديان

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن ناديي الهلال والنصر، يسعيان لضم المهاجم الهولندي ريان بابل، لاعب بشكتاش التركي.

بشكتاش التركي يسعى لبيع بابل، لأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك من أجل الاستفادة ماديًا منه قبل رحيله دون أي مقابل.

صحيفة "تاكفيم" التركية أكدت على أن إدارة بشكتاش لا تمانع في بيع بابل إلى أي فريق، ولكن رئيس الفريق التركي سيبحث عن العرض الأعلى ماديًا.

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بابل كان لاعبًا في أياكس الهولندي وليفربول الإنجليزي، وقاسم باشا التركي، والعين الإماراتي، وهوفنهايم الألماني.

ويسعى إدارتي الهلال والنصر الحصول على خدمات ريان بابل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث سيتم حسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

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