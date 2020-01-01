تقارير .. بيونتك يوافق على الانضمام لتوتنهام

المهاجم البولندي لا يمانع الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

أشارت تقارير صحفية إلى موافقة كريشتوف بيونتك، لاعب ميلان الإيطالي على الانضمام لنادي توتنهام الإنجليزي.

وارتبط اسم المهاجم البولندي في الساعات الأخيرة، بالانضمام إلى توتنهام في ظل تقلص فرص مشاركته في الروسونيري

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن بيونتك قرر الانضمام إلى توتنهام للعمل تحت قيادة جوزيه مورينيو، رافضاً الانضمام لروما الإيطالي.

وتطلب إدارة ميلان مبلغ 30 مليون يورو، كبند للشراء في عقد اللاعب الذي من المتوقع أن ينتقل على سبيل الإعارة لستة أشهر.

ميلان يتمسك بشرطه للتخلي عن بيونتيك

في الوقت الحالي، خزائن الفريق اللندني منتعشة بعد بيع كريستيان إريكسن لاعب الفريق، صباح اليوم إلى إنتر ميلان مقابل 20 مليون يورو، كما تعمل الإدارة على تعويض غياب هاري كين مهاجم الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن تشيلسي، كان قد دخل في منافسة مع توتنهام للحصول على توقيع المهاجم البولندي.