تقارير .. بوفون يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

جيالويجي بوفون الحارس التاريخي ليوفنتوس ومنتخب إيطاليا يقترب من تجديد تعاقده مع البيانكونيري.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن النجم الكبير جيالويجي بوفون قائد فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق قد اقترب من تجديد تعاقده مع البيانكونيري.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" والذي أكد أن العقد الجديد سيسمح له بالبقاء مع يوفنتوس حتى نهاية الموسم المقبل.

وينتهي التعاقد الحالي للنجم المخضرم بنهاية الموسم الجاري مما يعني أنه سيكون حرًا في يناير المقبل بالتوقيع لأي فريق لو أراد ذلك ولم يوقع على التجديد.

وتريد إدارة النادي بقاء بوفون في صفوف الفريق وداخل غرف الملابس كقائد لمدة عام آخر حتى لو كان دوره في الملعب قد انحصر مؤخرًا.

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وسيشارك بوفون في مباراته رقم ٦٤٧ بالدوري الإيطالي مساء اليوم لو ظهر بشكل أساسي أو حتى كبديل أمام سامبدوريا في لقاء الجولة الـ ١٧.

وحال شارك بوفون سيعادل الرقم التاريخي لباولو مالديني صاحب العدد الأكبر من المشاركات في تاريخ البطولة، كما يملك فرصة تاريخية لكسره في المستقبل القريب.

جدير بالذكر أن بوفون كان قد شارك في ست مباريات هذا الموسم في الدوري الإيطالي بواقع ٥٤٠ دقيقة ومباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا.