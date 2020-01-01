تقارير .. برشلونة يخطط لخطف فيرنانديس من مانشستر يونايتد ومنحه لفالنسيا

نادي برشلونة يدرس خيار شراء اللاعب برونو فيرنانديس من صفوف سبورتنج لشبونة في الصيف المقبل وضمه لفالنسيا في فترة إعارة.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب برونو فيرنانديس نجم وسط ملعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن إدارة النادي الكتالوني مهتمة بوجود اللاعب في وسط ملعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتحدثت الصحيفة عن إمكانية إتمام برشلونة للصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم على أن يوقع اللاعب حتى 2025 مع الفريق.

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وأفصحت التقارير عن وجود احتمالية إدخال فيرنانديس في صفقة رودريجو بشكل سابق لإتمام الصفقة، وقبل ستة أشهر من حسم الأمر بشكل نهائي.

ويتضمن ذلك الاتفاق أن يضمن برشلونة لنظيره فالنسيا أن يحصلوا على خدمات فيرنانديس لمدة عام على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد.

ولا يستطيع برشلونة أن يحسم صفقة رودريجيو ومعها صفقة فيرنانديس خلال الشتاء الجاري بحسب ما ذكرت الصحيفة بسبب مشاكل مادية وأخرى متعلقة باللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أن برشلونة يبحث بشكل أساسي في الوقت الحالي عن مهاجم صريح لتعويض الإصابة التي تعرض لها سواريز مؤخرًا والتي قد تبعده لنهاية الموسم.