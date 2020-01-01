تقارير.. برشلونة لن يستفيد بديمبيلي في دوري أبطال أوروبا

صدمة جديدة..

أفادت تقارير من صحيفة "آس" الإسبانية أن عثمان ديمبيلي لن يعود إلى تدريبات برشلونة قبل بداية أغسطس، ما يدحض أي إمكانية لتواجده في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد برشلونة لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم 6 أو 7 أغسطس في كامب نو أو البرتغال (حسب قرار الاتحاد الأوروبي)، ونتيجة الذهاب في إيطاليا كانت التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وحال تمكن زملاء ليونيل ميسي من تخطي عقبة نابولي، فإنهم سيسافرون إلى البرتغال لخوض ما تبقى من مجريات البطولة بدايةً من 12 أغسطس وحتى النهائي في 23 من الشهر نفسه.

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"آس" تقول أن فرص ديمبيلي في العودة إلى التدريبات قبل أغسطس باتت مستحيلة في ظل أحاديث عن أن موعد تعافيه المحدد مسبقًا سيتأخر من أسبوعين إلى ثلاثة، الأمر الذي من شأنه أن يُبعده عن دوري الأبطال.

ثمانية أشهر كانت مدة غياب صاحب الـ22 عامًا عن برشلونة، فمنذ 27 نوفمبر الماضي لم يخض ديمبيلي أي مباراة، إلى جانب خضوعه لعملية جراحية في فبراير الماضي بفنلندا.

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نظريًا سيكون الدولي الفرنسي في التدريبات مع أول أغسطس، وسيحتاج على الأقل لأسبوعين تدريب حتى يستعيد الإيقاع التنافسي ويستعيد قليلًا من قوته البدنية، مما يعني أن المباراة الوحيدة التي يمكنه خوضها ستكون المباراة النهائية يوم 23.

عدا ذلك فمن المستبعد تمامًا أن يكون ديمبيلي جاهزًا لمباراة نابولي أو مباراة الدور ربع النهائي، وحتى من الناحية النظرية يستحيل أن يلعب النهائي إن وصل له البرسا بعد هذه المدة الطويلة من الغياب.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي قد استُبعِد من قائمة برشلونة على صعيد الدوري الإسباني بعد تأكد غيابه لمدة تفوق الستة أشهر، وقد عوضته إدارة جوزيب ماريا بارتوميو بالتعاقد مع مارتن برايثوايت.