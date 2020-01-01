تقارير: الوحدة السعودي يقدم عرضًا ضخمًا لضم أوناجم من الزمالك

هل يضم الوحدة السعودي لاعب الزمالك؟

اقترب محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك، من الانتقال إلى صفوف نادي الوحدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما قدم الأخير عرضًا مغريًا إلى القلعة البيضاء.

وأشارت إذاعة "راديو مارس" المغربية، إلى أن الوحدة قدم عرضًا ماليًا مغريًا، لإقناع الزمالك بالموافقة على ضم أوناجم، حيث وصل إلى 5 ملايين و348 ألف دولار.

وأكدت الإذاعة على أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، وافق على تسديد المبلغ على 4 دفاعات، ونادي الوحدة السعودي لا يمانع في أي شروط يضعها الزمالك.

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وينتهي عقد محمد أوناجم مع الزمالك في 2023، حيث انضم لصفوفه قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي في صيف 2019 لمدة 4 مواسم.

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جاءت رغبة الوحدة في التعاقد مع محمد أوناجم، بناء على طلب من المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، الذي أبدى اقتناعه التام بمستواه الفني والبدني، ولحاجة فريقه لخدماته.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن فريق شباب المحمدية المغربي، يرغب في التعاقد محمد أوناجم، وهو ما نفاه هشام أيت منا، رئيس النادي.