تقارير .. الهلال ضمن الأندية المنافسة في سباق التعاقد مع هالك

هل ينتقل هالك إلى الدوري السعودي للمحترفين؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن البرازيلي هالك مازال متواجدًا ضمن اهتمامات فريق الهلال السعودي خلال الفترة الحالية لمحاول ضمه.

هالك هدفًا للعديد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، وهو بالطبع مكسب كبير لأي فريق يستطيع ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لما نشره موقع "noticiasaominuto" البرتغالي، أن هناك منافسة شرسة في الوقت الحالي لضم هالك، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع شنجهاي سبيج الصيني.

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وأشارت التقارير إلى ان بورتو البرتغالي بعد أن ظهر بعض الشيء في المنافسة إلا أنه خرج حاليًا من سباق التعاقد مع اللاعب البرازيلي في ميركاتو الشتاء.

ويتنافس كلًا من بالميراس وفلامنجو وانضم إليهم مؤخرًا فريق أتلتيكو مينيرو، من أجل ضم هالك، وتواجد الهلال السعودي ضمن المنافسين على الصفقة أيضًا.

وكان يحصل هالك على 16 مليون يورو سنويًا في ناديه السابق، ولكن بكل تأكيد سيقبل اللاعب تخفيض راتبه السنوي خلال الفترة المقبلة.