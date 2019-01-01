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تقارير - النصر يتوصل إلى اتفاق مع البرتغالي روي فيتوريا

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نجاح إدارة العالمي في التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني من أجل الفريق

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية والبرتغالية نجاح إدارة نادي النصر في التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا مدرب نادي بنفيكا البرتغالي السابق.

وبحسب صحيفة "أبولا” البرتغالية، فأن روي فيتوريا مدرب بنفيكا السابق وقع على عقد مع إدارة نادي النصر يمتد إلى موسم ونصف، مقابل 7 ملايين يورو.

وفي نفس الإطار أكد برنامج "الوقت الأصلي"، نجاح إدارة العالمي في التوصل إلى اتفاق مع المدير الفني من أجل الفريق.

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وشهدت الفترة الماضية محاولة إدارة النصر التعاقد مع أكثر من مدير فني منذ رحيل الأورجوياني دانيال كارينيو الذي تمت إقالته.

يُذكر أن فيتوريا قد حقق مع بنفيكا ست بطولات، كما حقق لقب أفضل مدرب في البرتغال مرتين، قاد الفريق في 180 مباراة فاز في 123، وتعادل في 27، وخسر في 30 مباراة.

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