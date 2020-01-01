تقارير - الكاميرون تقترب من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي والزمالك والوداد والرجاء يتصارعون على اللقب

كشفت تقارير صحفية مغربية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب استضافة الكاميرون نهائي دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن منذ أشهر عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة فقط في ملعب يحدد قبل الوصول لموعد النهائي.

وتقدمت 3 ملاعب لاستضافة المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، وهم الاستاد الأولمبي برادس في تونس، ومركب محمد الخامس في المغرب وملعب "جابوما" بالكاميرون.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم الأربعاء، أن الكاميرون أصبحت الأقرب لاستضافة مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية.

وجاء اقتراب الكاميرون من استضافة النهائي رغبة من الكاف بإقامة اللقاء على ملعب "محايد"، خاصًة وأنه من المحتمل صعود فريق مغربي إلى النهائي فتم استبعاد ملعب مركب محمد الخامس واستبعاد "رادس" بسبب استضافته لنهائي النسخة الماضية.

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وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كلًا من الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب، حيث يقترب ملعب "جابوما" في العاصمة الكاميرونية دوالا من استضافة اللقاء.

وتقام مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 1 و2 مايو المقبل في المغرب، على أن تكون لقاءات الإياب في استاد القاهرة أحد يومي 7 أو 8 من نفس الشهر.