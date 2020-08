تقارير .. العربي القطري يرغب في ضم لويس سواريز

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي العربي القطري ، مهتمًا بالتعاقد مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، لاعب نادي برشلونة الإسباني ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن سواريز اقترب من الرحيل عن برشلونة، بسبب تقدمه في العمر، في ظل وجود رغبة من أندية أمريكية في ضمه، أبرزهم نادي إنتر ميامي.

وكشف ميتش فريلي الصحفي بشبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن اهتمام نادي العربي باللاعب الأوروجوياني، من أجل ضمه.

وأكد الصحفي على أن المدرب الأيسلندي هيمير هولجريمسون، المدير الفني لفريق العربي، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع لويس سواريز، من أجل تدعيم خط هجومه بداية من الموسم المقبل.

سواريز: بايرن ميونخ أحد المرشحين للقب وحققنا هدفنا أمام نابولي

وأشار فريلي إلى أن ناديي الدحيل والغرافة بالدوري القطري، لم يتدخلا في الصفقة من أجل ضم مهاجم برشلونة، وأن مسؤولي العربي فقط هم من تواصلوا مع وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ33 عامًا.

ويستسفر مسؤولو نادي العربي القطري من وكيل أعمال سواريز عن سعر اللاعب، ومعرفة مدى احتمالية مغادرته لنادي برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

