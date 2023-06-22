تقارير .. السعودية تنسحب من سباق تنظيم كأس العالم 2030!

نبأ سار لملف إسبانيا والبرتغال والمغرب

تفكر السعودية في الانسحاب من سباق الحصول على شرف استضافة كأس العالم 2030، بالرغم من تجهيزات سابقة لتقديم ملف مشترك رفقة مصر واليونان للترشح من أجل تنظيم المونديال.

على الرغم من أن الصفقات الكبيرة التي تم إجرائها مؤخرًا من قبل أندية دوري روشن ظهرت كأنها جزءً من خطة تستهدف جعل ملف السعودية الثلاثي المشترك هو المرشح الأوفر حظًا لتنظيم كأس العالم 2030، إلا أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن البلاد قد قررت الانسحاب من هذه السباق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، قد تواصل مع ممثلي اليونان ومصر، البلدين الآخرين في الملف المشترك، لإبلاغهم بقرار الانسحاب.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن السبب وراء قرار السعودية هو الاعتراف بأنه من المستحيل التغلب على الملف المكون من إسبانيا والبرتغال والمغرب بسبب العمل الذي تم إنجازه من قبل هذه الدول منذ فترة طويلة.

إذا تم تأكيد الانسحاب، فإن انسحاب السعودية سيكون بالتأكيد خبرًا كبيرًا لملف إسبانيا والبرتغال والمغرب، حيث ستظل المنافسة الوحيدة بينهما وبين ملف أمريكا الجنوبية المكون من الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواي، وسيتم الإعلان عن الفائز في سبتمبر 2024.