تقارير: الزمالك يفاوض كودجو - واللاعب موافق

هل يحسم الزمالك الصفقة لصالحه؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الزمالك يزاحم غريمه التقليدي الأهلي، لضم المهاجم الكونغولي لابا كودجو، لاعب فريق نهضة بركان المغربي.

بعض التقارير كانت قد أشارت إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات مع لابا كودجو، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "اليوم 24" المغربية، إلى أن رئيس الزمالك دخل في مفاوضات من أجل ضم كودجو، والذي وافق على الانضمام للفريق الأبيض بنهاية الموسم.

إدارة الزمالك تعلن نفاذ تذاكر نهائي كأس الكونفدرالية 🎫

ورئيس النادي يوجه الشكر للجماهير، بعدما حرصت على شراء كل تذاكر المباراة من أجل مؤازرة الفريق في النهائي الأفريقي🙌🔴⚪️ pic.twitter.com/Tge02aJCzd — جول مصر (@goaleg) May 24, 2019

كودجو واحدًا من أهم عناصر فريق نهضة بركان، حيث يحتل صدارة هدافي الدوري المغربي، متساويًا مع محسن ياجور مهاجم الرجاء البيضاوي، برصيد 18 هدف.

المهاجم الكونغولي مهاجم قدم موسم مميز على الجانب الإفريقي، حيث ينفرد بصدارة هدافي بطولة الكونفدرالية، برصيد 8 أهداف، آخرها في مرمى الزمالك.

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ويستعد نهضة بركان لمواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية أمام الزمالك، والمقرر لها مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب في الأسكندرية.