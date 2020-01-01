تقارير: الزمالك يرغب في ضم جناح حسنية أغادير

هل يضم الزمالك لاعب حسنية أغادير؟

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن نادي الزمالك، يرغب في التعاقد مع كريم بركاوي، الجناح الأيسر لفريق حسنية أغادير، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل منافسة الفريق ببطولتي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية مغربية، إلى أن الزمالك يرغب في الاستغناء عن خدمات حميد أحداد لصفوف نادي الرجاء المغربي بشكل نهائي، في مقابل الحصول على خدمات كريم بركاوي صاحب الـ24 عامًا.

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وحصل الرجاء على خدمات حميد أحداد مع بداية الموسم الحالي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليقدم مستوى مميزًا، حيث وصل بالفريق المغربي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وعلى الجانب الآخر، قدم كريم بركاوي مستوى رائعًا رفقة حسنية أغادير، حيث وصل بالفريق إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليستعد لمواجهة مواطنه نهضة بركان.

ونجح بركاوي في تسجيل 8 أهداف في 16 مشاركة ببطولة الدوري المغربي، كما أحرز 8 أهداف أخرى في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.