تقارير: الاتحاد الإفريقي يحدد موعدًا لحسم مصير بطولاته القارية

كاف سيعقد اجتماعات لحسم موقف البطولات القارية.

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قرر عقد 3 اجتماعات داخلية يوم 28 مايو الحالي، من أجل دراسة مستقبل البطولات القارية خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن عن تأجيل بطولاته لأجل غير مسمى، حيث لم يحدد مصير دوري أبطال إفريقيا و كأس الكونفدرالية حتى الآن، حيث كان مقررًا أن يقام دور نصف النهائي.

وأشار موقع "لو 360 سبور" المغربية، إلى أن اللجنة الطبية عقدت اجتماعًا للحديث عن الوضع، وتدارس التدابير الطبية اللازم اتخاذها، في حال إجراء مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

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وأضاف الموقع أن لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي، ستعقد اجتماعًا لها يوم 28 مايو، من أجل وضع تصوراتها لخوض المباريات بالبطولات الإفريقية.

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وستعقد اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا اجتماعها، للحديث عن احتمالات تأجيل البطولة، المقرر لها أن تقام في الكاميرون في 2021، أو الإبقاء على موعدها، رغم تأخر إنهاء الدوريات المحلية أو تأجيل التصفيات التأهيلية للبطولة.

وكان مقررًا أن يواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بينما يلعب الزمالك أمام الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما سيلعب بيراميدز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام حوريا كوناكري الغيني، كما سيلعب نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيان.