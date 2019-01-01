تقارير: الاتحاد الإفريقي رفض إلغاء طرد جنش

محمود جنش حارس الزمالك سيغيب عن نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الزمالك تلقى تأكيدات برفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الشكوى المقدمة لرفع الإيقاف عن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض.

جنش كان قد حصل على الكارت الأحمر، عقب حصوله على إنذارين، خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن طلب الاستئناف الذي تقدمت به إدارة نادي الزمالك، لإلغاء طرد محمود جنش، تم رفضه من جهة الكاف.

طارق سليمان مدرب حراس الأهلي: "الحراس الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي جاهزون لخوض أي مباراة، المنافسة بينهم في مصلحة الفريق، نحتاج للفوز في المباريات القادمة ولن نفرط في أي نقاط". 🗣️ pic.twitter.com/GelhIS32qU — جول مصر (@goaleg) May 9, 2019

ومن المقرر أن يشارك عماد السيد حارس مرمى الفريق الأبيض، أساسيًا في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، أمام نهضة بركان المغربي.

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ويحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان المغربي، مساء يوم 19 مايو الجاري، على أن تقام مباراة العودة في مصر يوم 26 من نفس الشهر.