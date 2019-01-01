تقارير - الإصابة تُبعد نواف العابد عن الهلال حتى نهاية الموسم

بسبب الإصابة التي يُعاني منها اللاعب مؤخراً

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن خروج اللاعب نواف العابد من حسابات المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال، حتى نهاية الموسم.

خروج العابد من حسابات ماميتش ليس لأسباب فنية، ولكن بسبب الإصابة التي يُعاني منها اللاعب مؤخراً.

التقارير الطبية للاعب أوضحت معاناته من آلام في عضلات البطن وهي الإصابة التي سبق أن تعرض لها وأجرى على إثرها عملية جراحية.

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العابد كان قد عانى من نفس الإصابة منذ الموسم الماضي، وغاب على أثرها عن الفريق والأخضر السعودي لفترات طويلة.

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وكان اللاعب قد شعر بعودة الآلام في عضلات البطن عقب نهاية مباراة القادسية وهي الإصابة التي ظل يعاني منها في السنوات الأخيرة، وحدت كثيراً من توهجه الكروي.

وقررت إدارة النادي إرسال العابد إلى الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية هذا الموسم من أجل الفحص على موضع الإصابة.