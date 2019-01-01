تقارير: الأمن يقرر حضور 30 ألف مشجع لنهائي الكونفدرالية

الزمالك يحتاج لجماهيره بنهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت الجهات الأمنية، حضور 30 ألف مشجع، في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

الزمالك سيسافر إلى المغرب مساء يوم الخميس، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان مساء يوم الأحد المقبل بالمغرب.

وأجري الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك ونهضة بركان مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد حضور مباراة نهائي الكونفدرالية.

"إذا فاز الزمالك بالكونفدرالية سيفوز بالدوري.. والعكس صحيح".. ما رأيك بالعبارة السابقة ✍️ — جول مصر (@goaleg) May 15, 2019

واستقرت الجهات الأمنية، على حضور 30 ألف مشجع فقط لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي، بإياب نهائي البطولة القارية.

وصعد الزمالك لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، في مجموع مباراتي نصف النهائي.

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ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان مساء يوم الأحد 26 مايو الجاري، باللقاء الذي سيقام في مصر.