تقارير- إريكسن وافق على اللعب لإنتر

الدنماركي يبدو أنه اقترب بشدة من اللعب في ميلانو

يبدو أن صفقة انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي إلى إنتر الإيطالي اقتربت من الحدوث.

إريكسن صاحب الـ27 عاماً، اقترن اسمه بالنادي الإيطالي في الشهور الأخيرة في ظل رغبة المدرب أنطونيو كونتي في تدعيم خط وسط الفريق في إطار المنافسة المحتدمة أمام البطل يوفنتوس على لقب الدوري.

وحسب ما ذكرت "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فأن اللاعب سينتقل إلى إنتر في عقد يمتد حتى عام 2024، اللاعب كان يرغب في الحصول على 10 ملايين يورو سنوياً في حال الانتقال كلاعب حر في الصيف المقبل، ولكنه في نهاية الأمر وافق على تقليل طلباته من أجل الرحيل إلى ميلان في يناير الجاري".

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وأضافت: "حتى الآن لم يحدث أي حديث بين ماروتا ودانيل ليفي مالك نادي توتنهام، ولكن الأمور تبدو سهلة بعد موافقة اللاعب على اللعب لصالح إنتر، ومن المتوقع أن يطلب توتنهام 20 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب".

النادي الإيطالي لن يفرط في التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة حتى في حالة التعاقد مع إريكسن، وسيحاول أيضاَ ضم الفرنسي أوليفيه جيرو ليكون بديلاً للثنائي روميرو لوكاكو ولوتارو مارتينيز.

جماهير توتنهام أطلقت صافرات الاستهجان على الدولي الدنماركي بعد خروجه من ملعب مباراة ليفربول في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

على الجانب الأخر فشل إنتر في الفوز على أتلانتا وخرج بتعادل بهدف لمثله، في مباراة أضاع فيها أتلانتا ركلة جزاء في الشوط الثاني.