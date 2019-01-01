تقارير - إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مع وكيل أعمال كاريلو

أكدت وصول وكيل اللاعب إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية توصل إدارة نادي الهلال السعودي إلى اتفاق مع وكيل أعمال الدولي البيروفي أندريه كاريلو للبقاء مع الفريق.

وقالت إذاعة "يو اف ام" بحسب مصادرها أن إدارة الزعيم اتفقت مع البيروفي إيليو ساساريتو، وكيل أعمال مواطنه أندريه كاريلو، لاعب فريق نادي الهلال، على تجديد تعاقده لمدة عام إضافي.

وكانت بعض التقارير قد أكدت وصول وكيل اللاعب إلى عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، لمناقشة مستقبل مواطنه مع الزعيم.

وكيل كاريلو يجتمع بمجلس إدارة الهلال بمقر النادي، للتفاوض بشأن مستقبله مع الفريق 🔵 pic.twitter.com/xfU7AHkOgH — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 8, 2019

كاريلو تنتهي إعارته لصفوف نادي الهلال بنهاية الموسم الحالي من صفوف بنفيكا البرتغالي، حيث تسعى إدارة الزعيم لاستمراره بعد مستواه المتميز.

الهلال يمتلك رغبة جادة في استمرار كاريلو في صفوفه لمدة أطول، بعدما أظهر مستوى متميز بقميص الزعيم.

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وأشارت مصادر مقربة من كاريلو عن رغبته في الاستمرار مع الهلال، حيث سيتم حسم هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، قبل نهاية الموسم بنهاية شهر مايو الجاري.