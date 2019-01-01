الانتقالات
الانتقالات

تقارير – أدريان يوافق على عرض الأهلي والحسم من إدارة ناديه

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اللاعب لا يمانع فكرة التواجد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية تقديم إدارة الأهلي عرضًا رسميًّا، صباح أمس، إلى نادي تشانجتشون ياتاي الصيني، للتعاقد مع البولندي أدريان ميرزفيكسي .

التقارير أكدت أن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق مع أدريان على كافة التفاصيل المالية، في انتظاؤ فك ارتباطه مع تشانجتشون عن طريق مخالصة مالية.

وبحسب التقارير فأن اللاعب لا يمانع فكرة التواجد في منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد.

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أدريان ميرزفيكسي كان قد لعب بقميص نادي النصر السعودي من قبل وساهم في حصول العالمي على لقب الدوري حينها.

وأشارت التقارير إلى أن التعاقد مع اللاعب ما زال قيد الدراسة خاصة أن هناك عدداً من الملفات الموجودة لدى النادي.

 وتبحث إدارة الأهلي السعودي حالياً عن التعاقد مع صانع ألعاب وآخر جناح بناء على طلب الجهاز الفني، وذلك بعد رحيل المحترف المصري عبدالله السعيد.

يُذكر أن أدريان سبق له أن خاض تجربة احترافية مع النصر قبل أن ينتقل إلى الشارقة الإماراتي، لعب بعدها في صفوف سيدني إف سي الأسترالي قبل أن يحط رحاله حاليا مع النادي الصيني.

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