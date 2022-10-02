تفوق لا يمكن إنكاره وتكيف سريع .. ليفاندوفسكي يستلم راية برشلونة من ميسي!

أظهر روبرت ليفاندوفسكي قدرة هائلة على التكيف منذ انتقاله إلى برشلونة، ويظهر ذلك جليًا في سجله التهديفي.

حتى صيف 2020، اعتمد نادي برشلونة الإسباني بشكل كامل على غريزة الأرجنتيني ليونيل ميسي التهديفية في كل مباراة تقريبًا، لكن يبدو أن الأمر تغير بداية من موسم 2022-23، بعد وصول البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي هو آلة برشلونة التهديفية المخيفة حاليًا، تمامًا مثلما كان الحال مع بايرن ميونخ، حيث يسجل الأهداف ويحصد النقاط، وبعد شهر ونصف فقط من بداية الموسم، أصبحت سجلاته مذهلة بالفعل.

ماذا قدم ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

تمكن ليفاندوفسكي حتى الآن من تسجيل 12 هدفًا في تسع مباريات، بواقع تسعة أهداف في الدوري الإسباني، وثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ومع وصوله إلى 12 هدفًا، فإن ليفاندوفسكي على بُعد هدف واحد فقط من سجل أفضل هدافي برشلونة في موسم 2021-22، وهما ممفيس ديباي وبيير إيميريك أوباميانج، حيث سجل كل منهما 13 هدفًا في الموسم الماضي.

تكيف سريع

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي تمكن من التكيف سريعًا للغاية وبشكل رائع في برشلونة.

وتمكن ليفاندوفسكي من التناغم مع الفريق بأكلمه، وليس فقط اللاعبين في الخط الأمامي الذين يساعدونه على التسجيل.

وحتى الآن، فإن ليفاندوفسكي يتمكن من تسجيل هدف كل 60 دقيقة تقريبًا، ويكون عادةً أول من يسجل في المباريات.

ويتصدر ليفاندوفسكي حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإسباني في موسم 2022-23 برصيد تسعة أهداف، وبفارق ثلاثة أهداف عن بورخا إجليسياس مهاجم ريال بيتيس.