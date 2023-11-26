تفوق على كريستيانو وبوشكاش ودي ستيفانو .. بيلينجهام أسطورة جديدة في ريال مدريد!

بداية أسطورية للإنجليزي في ريال مدريد.

لم تمر أشهر قليلة على انضمام الإنجليزي جود بيلينجهام إلى صفوف ريال مدريد حتى بدأ النجم الكبير في كسر الأرقام القياسية الخاصة بتاريخ الملكي.

حيث سجل هدفه رقم 14 بقميص ريال مدريد اليوم في مباراة الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني ضد قادش في المواجهة التي فاز بها الملكي بثلاثية نظيفة.

هدف بيلينجهام جعله أكثر لاعب يسجل أهدافًا في أول 15 مباراة بقميص الملكي في كل البطولات، متفوقًا على أسماء سطرت تاريخ الملكي بحروف من ذهب.

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كريستيانو رونالدو سجل 13 هدفًا في أول 15 مباراة، وهو نفس رقم ألفريدو دي ستيفانو، أما فرينتس بوشكاش فسجل 11 هدفًا وهوجو سانشيز سبعة، وكريم بنزيما خمسة.

جدير بالذكر أن بيلينجهام يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ 11 هدفًا متفوقًا على صاحب المركز الثاني أنطوان جريزمان صاحب التسعة أهداف.