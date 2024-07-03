تفوق على البرتغالي.. جولر يرافق رونالدو وروني في قائمة استثنائية باليورو!

أرقام قياسية للنجم التركي..

قدم أردا جولر، نجم منتخب تركيا، أداءً مميزًا خلال الفوز على النمسا بنتيجة (2-1)، أمس الثلاثاء، في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وساهم جولر في تأهل فريقه إلى ربع النهائي، حيث صنع الهدف الثاني لزميله ميريح ديميرال، لتضرب تركيا موعدًا ناريًا مع هولندا، التي تأهلت على حساب رومانيا.

وحقق جولر رقمًا قياسيًا جديدًا في اليورو، حيث أصبح ثالث لاعب شاب (أقل من 20 عامًا) يسجل ويصنع في نفس النسخة من بطولة أوروبا، بعد واين روني (إنجلترا) وكريستيانو رونالدو (البرتغال).

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وكان نجم ريال مدريد قد سجل هدفًا مميزًا في هزيمة تركيا (3-1) في المباراة الافتتاحية أمام جورجيا، ليحطم رقم رونالدو التاريخي، ويصبح أصغر لاعب يسجل في ظهوره الأول باليورو بعمر (19 عاما و114 يوما).

كما أصبح جولر ثاني أصغر لاعب يصنع هدفًا خلال مباراة إقصائية بالبطولة الأوروبية منذ عام 1980، وذلك خلف لامين يامال نجم منتخب إسبانيا، الذي قدم تمريرة حاسمة في الفوز على جورجيا (4-1) في ثمن نهائي النسخة الحالية، وذلك بعمر 16 عاما و353 يومًا.