"تفهموا الأمر" .. أنشيلوتي يعلق على ثورة الدوري السعودي

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن إستراتيجية السعودية ورحيل مالديني وأكبر مشكلات كرة القدم

تثير خطوات المملكة العربية السعودية الأخيرة، فيما يخص جلب كبار اللاعبين للعب في دوريها، انتباه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الذي يعتقد أن المملكة قادرة على الوصول إلى هدفها ومنافسة الدوريات الأوروبية.

بعد نهاية الموسم جاء دور كارلو للحديث عن عدة موضوعات في حوار مع صحيفة " Il Giornale" الإيطالية، كان من بين تلك الموضوعات الاهتمام السعودي المتزايد بجلب أبرز نجوم العالم إلى الدوري الذي قال عنه أنشيلوتي: "لقد فهموا أن كرة القدم تجذب انتباه الناس. هناك شغف متزايد ويريدون أن يكون دوريهم في مستوى الدوريات الأوروبية؛ يمكنهم فعل ذلك".

وانتقل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، إلى النصر السعودي بداية العام، ولحقه قائد ريال مدريد كريم بنزيما إلى الاتحاد قبل أيام مع اقتراب عدد آخر من النجوم من القدوم إلى الدوري السعودي.

وتطرق المدرب الإيطالي إلى خلاصة خبرته في كرة القدم وقال: "السفر حول العالم علمني كيف أعيش. إيطاليا هي أفضل مكان لكن مدريدي مدينة مثالية، لندن وباريس رائعتان لكن متطلبتين، موناكو مدينة جميلة وكندا مدينة طبيعية وتتمتع فيها بحرية الحركة. أحب العيش وليس النجاة".

وعن البرازيل المرتبط اسمه بتدريب منتخبها منذ كأس العالم رد قائلًا: "أشعر أنني بخير في مدريد، لدي علاقة رائعة مع فلورنتينو بيريز – رئيس ريال مدريد- الحياة هنا ساحرة".

ولم ينس أنشيلوتي ناديه القديم ميلان ولاعبه السابق باولو مالديني الذي رحل عن منصبه الإداري في الروسونيري، ودافع كارلو عن باولو وهاجم ملاك النادي الأمريكان متهمهم بعدم معرفة تقاليد ميلان، وبأن لديهم نقص في الثقافة التاريخية نظرًا لما يمثله مالديني بالنسبة للنادي الإيطالي.

ووصف مدرب ريال مدريد العنصرية بأكبر مشكلة تواجه كرة القدم حاليًا مطالبًا بعقوبات رادعة للتخلص منها خاصة في إسبانيا التي يتعرض فيها لاعبه فينيسيوس جونيور لعنصرية كبيرة، وهو ما لم يره في إنجلترا على سبيل المثال التي درب فيها تشيلسي.