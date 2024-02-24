إنريكي يعلق على صفقة مبابي وريال مدريد...

شدد لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، على تركيز كيليان مبابي، لاعب الفريق، مع باريس في الفترة الحالية، وأن أنباء رحيله لن تؤثر عليه فيما تبقى من مباريات الفريق بالموسم.

وارتبط مبابي، الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، بالرحيل عن صفوف فريقه، بعد عدم توصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وسط اهتمام من ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الفرنسي.

وبالرغم من انتشار التقارير الصحفية، حول حسم ريال مدريد لصفقة مبابي، إلا أنه ليس من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة في الوقت من أي من الجانبين، خوفًا من مواجهة محتملة في دوري أبطال أوروبا قد تجمع باريس مع الفريق الإسباني.

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وقال إنريكي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أري أي اختلاف في مبابي، أو أي من لاعبي الفريق خلال مباراتنا هذا الأسبوع، نحن نركز على المستقبل القريب فقط، أمامنا مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا".

ويستعد باريس سان جيرمان، لاستضافة رين مساء غد الأحد ضمن مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الأمراء، معقل الفريق العاصمي.