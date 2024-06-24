بعد تفكير الأهلي بالانسحاب .. نابولي يقدم "تنازلات كبيرة" في صفقة فيكتور أوسيمين

تطورات جديدة في صفقة الأهلي وفيكتور أوسيمين..

قدّم نادي نابولي الإيطالي، "تنازلات كبيرة" إلى الأهلي السعودي والفرق العالمية الراغبة في التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.

الأهلي والعديد من الأندية العالمية، على رأسهم باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع أوسيمين في الصيف الحالي، من نابولي.

ووفقًا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، مساء اليوم الإثنين، "قل" اهتمام هذه الأندية بشكل واضح، في الفترة الماضية؛ بسبب المبلغ الضخم الذي حدده نابولي، من أجل التخلي عن المهاجم النيجيري، والذي يُقدر بـ150 مليون يورو.

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الصحيفة كشفت عن أن النادي الإيطالي، قام من ناحيته بـ"تخفيض" المبلغ المطلوب للتخلي عن أوسيمين، من 150 مليون يورو إلى 100 مليون فقط؛ وذلك في ظل إصرار اللاعب، على الرحيل في الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن تقارير عالمية زعمت في الأيام الماضية، أن النادي الأهلي بدأ يرصد أسماء هجومية أخرى، لضم أحدهم بدلًا من فيكتور أوسيمين؛ إلا أن "التنازلات" التي قدّمها نابولي مؤخرًا، قد تعيد العملاق السعودي والفرق العالمية الأخرى، إلى صفقة النجم النيجيري مجددًا.