تفعيل خطة جود بيلينجهام .. ريال مدريد يسرع تحركاته لخطف نجم بوروسيا دورتموند

ريال مدريد يقرر الإسراع في المفاوضات لإنهاء صفقة جود بيلينجهام.

قرر نادي ريال مدريد الإسباني أن يزيد وتيرة تحركاته من أجل الظفر بخدمات الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني في أسرع وقت ممكن.

صحيفة "بيلد" الألمانية أكدت أن ريال مدريد قرر استخدام استراتيجيته "السرية" للنجاح في إتمام التعاقد مع بيلينجهام، وإقناع بوروسيا دورتموند بإتمام الصفقة.

الصحيفة أشارت إلى أنه من المقرر أن يرسل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الثنائي خوسيه أنخيل سانشيز المدير العام وخافيير لوبيز فاري المستشار القانوني للنادي إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع بوروسيا دورتموند، وهما الثنائي الذي يقود أبرز مفاوضات النادي الملكي في السنوات الأخيرة.

التقرير أشار كذلك إلى أن انتقال بيلينجهام إلى ريال مدريد في يونيو المقبل أصبح مسألة وقت، حيث يعمل النادي الملكي إلى جانب مارك بيلينجهام والد اللاعب لإنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

فريق بيلينجهام لم يبلغ إدارة بوروسيا دورتموند حتى الآن برغبته في الرحيل، لكن النادي الألماني يتوقع اتصالًا من ريال مدريد قريبًا للغاية، ولا تتوقع إدارة دورتموند استمرار الإنجليزي مع الفريق في الموسم المقبل.

بوروسيا دورتموند واضح بشأن أمر واحد الآن، هو طلب مبلغ يصل إلى 150 مليون يورو للتخلي عن بيلينجهام.

البديل الأكثر واقعية حسب الصحفية الألمانية أن يدفع ريال مدريد 100 مليون يورو، مع 40 مليون يورو يتم تقسيمها مناصفة بين أهداف سهلة التحقيق، وأهداف أخرى أكثر صعوبة، وهو الحل الذي قد يرضي جميع الأطراف في نهاية المطاف.