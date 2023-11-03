"ما تفسده السيدات يصلحه الرجال" .. الشباب ينتقم ويزيد أوجاع الاتحاد في دوري روشن

سقوط جديد لنادي الاتحاد في دوري روشن السعودي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم للرجال بنادي الشباب، فوزًا مهمًا على الاتحاد (1-0)، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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الشباب رفع رصيده بهذه النتيجة إلى 16 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد الاتحاد عند النقطة 21، في المركز السادس.

المباراة بدأت بهدوء تام؛ حيث انحصرت الكرة في منتصف الملعب، قبل أن يظهر المهاجم البرازيلي كارلوس جونيور في الدقيقة 14؛ بتسجيله الهدف الأول لنادي الشباب، برأسية أكثر من رائعة.

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ولم يقم نجوم الاتحاد، بأي ردة فعل نهائيًا، على الرغم من الهدف الشبابي، حتى الدقيقة 36، عندما تصدى الحارس الشبابي، لرأسية متقنة من حسن كادش، مدافع العميد.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ3 دقائق.. سدد الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي الاتحاد، كرة صاروخية مرت بجوار قائم مرمى نادي الشباب.

وفي الدقيقة 43.. احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لمصلحة الشباب؛ إلا أنه بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، ومراجعة اللعبة لأكثر من دقيقتين، تم إلغاء القرار.

ومع بداية الشوط الثاني، وخلال دقيقة واحدة فقط، سدد صالح العمري، مرتين على مرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، حارس الليث الشبابي، دون نجاح في التسجيل.

وأبدع كيم في الدقيقة 53، عندما تصدى لهدف محقق من الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم العميد الاتحادي، بعد لعبة فنية أكثر من رائعة.

وجاءت أغرب فرصة في المباراة، في الدقيقة 67؛ عندما أهدر فهد المولد، نجم الاتحاد السابق والشباب الحالي، هدفًا محققًا أمام المرمى الخالي؛ حيث سدد الكرة خارج الـ3 خشبات.

وألغى حكم المباراة، هدف تعادل لنادي الاتحاد، في الدقيقة الـ80، والذي سجله المهاجم البرازيلي رومارينيو، بسبب وجوده قي حالة تسلل؛ لينتهي اللقاء بفوز شبابي صعب (1-0).

ونجح رجال الشباب بهذا الفوز المهم، في الانتقام لخسارة سيدات النادي أمام الاتحاد بالذات، اليوم الجمعة، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز للسيدات.

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