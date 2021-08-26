تفجير قنبلة يمنع بايرن ميونخ من السفر!

بايرن ميونخ عالق في بريمن

كشفت مصادر خاصة لـ "جول" عن سبب تأخر طائرة بايرن ميونخ في الإقلاع في الموعد المحدد لها من مطار بريمن بعد مباراتهم في منافسات كأس ألمانيا.

وكان قد نجح الفريق البافاري في تحقيق فوز كاسح خارج أرضه على بريمرن، النادي القادم من دوريات الهواة، بنتيجة 12 هدفا مقابل لا شيء.

كان من المخطط أن تقلع طائرتان من فريق بايرن ميونخ في الساعة 12:30 ظهرًا، لكن وجدت قنبلة أمريكية وزنها 500 كيلوغرام في مطار بريمن هابنهاوزن.

وحسب بيلد فإنه تم إبطال مفعول القنبله في الساعة 11:30 صباحًا، لكن الفريق قرر عدم المجازفه وعاد إلى الفندق وأجل سفره إلى بافاريا.

من المقرر أن يغادر الفريق المدينة الهانزيه، اليوم، الخميس، ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن توقيت المغادرة.

ويستعد نادي بايرن ميونخ لخوض ثالث مباريات الدوري الألماني، السبت أمام هيرتا بيرلين على ملعب "أليانز أرينا".

واستهل الفريق البافاري مشواره للدفاع عن اللقب بالتعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لمثله، وفاز في مباراته الثانية أمام كولن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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