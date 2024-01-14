المشكلة تفجرت فجأة .. كواليس الساعات الأخيرة لنواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي

الجميع في انتظار تصريحات مانشيني، لكن ماذا حدث في الساعات الأخيرة قبل قرار استبعاد نواف العقيدي؟

كشف نايف الثقيل؛ مراسل قناة "العربية" في الدوحة، كواليس الساعات الأخيرة للحارس نواف العقيدي في معسكر منتخب السعودي، قبل قرار المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني باستبعاده.

مانشيو فاجأ الجميع بقرار استبعاد حارس النصر من القائمة المشاركة في كأس آسيا قطر 2023، رغم أنه الوحيد في مركزه الذي يشارك بصفة أساسية مع فريقه في دوري روشن إلا أنه فضل عليه الثلاثي راغد النجار وأحمد الكسار، مع استدعاء محمد الربيعي بدلًا منه.

صحيفة "الرياضية" زعمت أن العقيدي أبلغ المدرب أنه إما أن يشارك أساسيًا أو أن يتم استبعاده، وهو ما أغضب الإيطالي، ليقرر استبعاده نهائيًا.

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لكن الثقيل عبر برنامج "في المرمى" أوضح أن العقيدي خاض مران الأخضر صباح أمس السبت، بشكل طبيعي، ثم حضر الاجتماع الفني مع مانشيني دون أي مشكلة، مستدلًا على ذلك بأنه تم استدعاءه بعدها لالتقاط الصور الرسمية للبطولة، لكن بينما ينتظر العقيدي دوره لالتقاط الصور، أكد مراسل "العربية" أنه وقتها توجه المدرب لحسن الصادق؛ مدير المنتخب، وأخطره بقرار الاستبعاد، وبينما طالبه الأخير بسبب واضح لتبرير القرار للإعلام، رد الإيطالي: "أنا المسؤول عن توضيح الصورة للإعلام، لرفع الحرج عنكم".

وشدد الثقيل على أنه تأكد من الجميع في المعسكر على عدم اقتراف العقيدي لأي خطأ سواء خلال الجولة الحرة أو خلال المعسكر بشكل عام، مشيرًا إلى أنه حتى استبعاده من الوديتين الأخيرتين أمام فلسطين وهونج كونج رغم تألقه في الودية الأولى أمام لبنان، جاء بالاتفاق مع الجهاز الفني على أن يتم منح فريقه للنجار والكسار.

يذكر أن مانشيني أكد أنه سيكشف عن السبب الحقيقي لاستبعاد العقيدي في مؤتمره الصحفي غدًا الإثنين، قبل المباراة الافتتاحية للأخضر أمام عمان، المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء.