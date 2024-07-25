تفاؤل في برشلونة بعد الاجتماع مع أولمو .. وباريس يعكر صفو صفقة ويليامز

خطوة جديدة من برشلونة في محاولة ضم أولمو...

تواصل إدارة برشلونة، طريقها نحو التعاقد مع داني أولمو، لاعب لايبزيج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، واتخذت خطوة جديدة تقرب اللاعب الإسباني من الفريق الكتالوني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن وفد من إدارة برشلونة، اجتمع مع وكلاء اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، مساء يوم أمس الأربعاء وقد انتهى اللقاء بنتائج إيجابية للطرفين.

وأشار التقرير إلى أن أولمو يعطي الأولوية لنادي برشلونة، مما دفع وكلاء اللاعب لطلب الاجتماع مع إدارة لايبزيج لبحث مستقبل داني، ومحاولة إيجاد حل يرضي كافة الأطراف.

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وفي سياق منفصل أفادت الصحيفة الإسبانية نقلًا عن "راديو كتالونيا" أن إدارة باريس سان جيرمان، تنافس برشلونة، وبقوة في سباق التعاقد مع نيكو ويليامز، نحم اتلتيك بيلباو.

ووفقًا للتقرير الإسباني، فإن باريس سان جيرمان، مستعد لمضاعفة الراتب المقدم لنيكو ويليامز، لمنع انتقاله إلى برشلونة، بينما تعتقد إدارة البلوجرانا، بأن اللاعب الشاب يفضل الانضمام إلى كتيبة الفريق الإسباني.