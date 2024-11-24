بالتفاوض مع آبل.. ريال مدريد يفجر قنبلة "تغير قواعد كرة القدم إلى الأبد"!

ماذا قال بيريز؟

تخيل أنك تجلس في منزلك مرتديًا بيجامتك، تضع نظارة خاصة على عينيك، فتجد نفسك فجأة جالسًا في مدرجات سانتياجو برنابيو تشجع فريقك المفضل ريال مدريد.

قبل سنوات كان كثيرون يعتقدون أن هذا الأمر بمثابة خيال علمي، لكنه الآن أصبح مشروعًا طموحًا يتعاون فيه ريال مدريد مع شركة آبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يخوض مفاوضات مكثفة مع أبل لبناء ما يسميه "سانتياجو برنابيو اللانهائي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت عن بيريز قوله: "نواجه مشكلة، الجميع يريد الحضور إلى سانتياجو برنابيو، لهذا السبب نتفاوض مع أبل لكي نتمكن من تزويدك بنظارات تتيح لك مشاهدة المباراة كما لو كنت في الملعب، سيكون هذا هو سانتياجو برنابيو اللانهائي".

ويستهدف ريال مدريد إنهاء أزمة عدم توفر التذاكر والشعور الدائم بأن المباريات ممتلئة، عن طريق نقل كل ما يحدث في المباراة كما لو كنت تعيشه مباشرة، رغم وجودك في منزلك أو في أي مكان آخر.