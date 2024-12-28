"صعد على سيارة وحاول التشبث بأي شيء".. مدرب فالنسيا يروي تفاصيل وفاة عمه في إعصار "دانا"

أوقات صعبة عاشها سكان فالنسيا...

روى كارليس روميرو، أحد المدربين في صفوف فالنسيا، تفاصيل وفاة عمه نتيجة إعصار "دانا" المدمر الذي ضرب المقاطعة الإسبانية، نهاية شهر أكتوبر الماضي، وتسبب في وفاة أكثر من 200 شخص وتشريد المئات بالإضافة إلى خسائر أخرى.

ونقلت صحيفة "ريليفو" تصريحات عن روميرو، يتحدث فيها عن تفاصيل وفاة عمه، وقال: "لقد مررت بحادثة عائلية معقدة، لقد توفى عمي، قضينا بضعة أيام لا نعرف عنه أي شيء".

وتابع: "وبعد عدة مكالمات وتواصل مع الجهات المختصة، أخبرونا أنه تم التعرف عليه ولكنه كان ميتًا، لقد عرفنا بعض من تفاصيل الوفاة، أنه كان فوق سيارة يحاول التشبث بأي شيء، ولكنه لم يتمكن من البقاء على قيد الحياة".

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وتطرق المدرب للحديث عن معاناة بعض من ناشئي فالنسيا، وقال: "لدينا في النادي، أطفال من المناطق المتضررة بالإعصار، إنهم يأتون عادة بالحافلات، ولكن كان الأمر صعبًا فكان من المستحيل الوصول لتلك المناطق، وبمرور الوقت تمكنوا من الاندماج مرة أخرى معنا، وساعدتنا كرة القدم لقد كانت وسيلة هروب لهم، لقد كان الأمر صعبًا عليهم".

جدير بالذكر أن فالنسيا، يستعد لمواجهة ريال مدريد، مساء الجمعة المقبل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني، والتي تأجلت بسبب الإعصار.