تفاصيل مكالمة سواريز مع كيليني قبل توقيعه ليوفنتوس

عداوة كبيرة تجمع الثنائي منذ 2014

خطوات قليلة تفصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، عن مغادرة برشلونة، والانتقال لنظيره الإيطالي يوفنتوس هذا الصيف.

الأمور تبدو واضحة بشكل كبير، برغبة رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة، في التخلي عن سواريز من أجل تجديد دماء الفريق.

يوفنتوس أصبح هو الطرف الأقرب لضم المهاجم المخضرم، بعد دخوله في محادثات متقدمة مع اللاعب وناديه، لذلك قرر سواريز العمل على محو عداوة سابقة مع أحد نجوم الفريق الإيطالي.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، كشفت عن محادثة جمعت بين سواريز وجورجيو كيليني مدافع يوفنتوس هذا الأسبوع، بهدف تصفية الأجواء بينهما.

الأمور اشتعلت بين سواريز وكيليني بعد مواجهة إيطاليا وأوروجواي في دور المجموعات لكأس العالم 2014، بعد قيام مهاجم برشلونة بعض كتف مدافع يوفنتوس، ليتعرض للإيقاف لفترة طويلة.

ولذلك قام سواريز بإجراء مكالمة هاتفية بنفسه مع المدافع الإيطالي، من أجل التشاور حول كيفية التعاون بينهما في حالة انتقاله ليوفنتوس، ونسيان كل ما حدث في الماضي.

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ومن جانبه رحب كيليني بهذه المبادرة كثيراً، وأعطى موافقته على قدوم سواريز ليوفنتوس، كما أظهر أعلى درجات الاحترام لزميله المحتمل خلال المكالمة.

يذكر أن سواريز يعتبر من أبرز الراحلين عن برشلونة هذا الصيف، ضمن الثورة المنتظرة بالفريق، وسط شكوك كبيرة حول استمرار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي.