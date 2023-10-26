تفاصيل مقلقة .. شرط وحيد لـ"إنقاذ" نجم الاتحاد من الخضوع لعملية جراحية!

تطورات مقلقة في إصابة نجم نادي الاتحاد

SHAHID

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ من عديد المشاكل الفنية، مع كثرة الإصابات التي ضربت أبرز نجومه.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وآخر المتضررين من شبح الإصابات؛ متوسط الميدان البرازيلي فابينيو، المنضم إلى الفريق الأول في الصيف الحالي، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول.

ووفقًا للدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب؛ قد يضطر فابينيو، للخضوع إلى عملية جراحية، خلال الفترة القادمة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكتب الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "قد تكون إصابة النجم البرازيلي، بنفس الكاحل الذي تعرض فيه لإصابة سابقة مع ليفربول (إلتواء مع تمزق في أربطة الكاحل الداخلية)، والتي غاب بسببها 51 يومًا".

وكشف أخصائي العلاج الطبيعي، عن أن إصابة فابينيو الحالية، إذا كانت هي نفسها التي تعرض لها مع العملاق الإنجليزي؛ فإنه قد يستمر بالعلاج التحفظي لمدة، ومع الأدوية وتثبيت المفصل، يستطيع المشاركة خلال الموسم لحالي.

وشدد ثامر الشهراني، على أنه إذا فشل العلاج التحفظي مع فابينيو، فإن اللاعب سيكون مضطرًا للخضوع إلى عملية جراحية.

وفي النهاية.. أعرب الشهراني، عن ثقته في قدرة أخصائي العلاج بنادي الاتحاد، والذي وصفه بـ"المميز"، في مساعدة فابينيو، بدون الحاجة إلى العملية.

SHAHID