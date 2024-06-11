تفاصيل معركة مانشستر يونايتد وريال مدريد على "خليفة فاران!"

كل منهما يريد تعويض نجم الدفاع السابق

سيحتاج مانشستر يونايتد إلى تعزيز دفاعي في فترة الانتقالات الصيفية بعد موسم مضطرب ورحيل المدافع الفرنسي رفاييل فاران.

مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع ليني يورو نجم ليل الفرنسي وأحد أهم مواهب الدفاع الواعدة في أوروبا، لكن الأخير ما زال يفضل ريال مدريد!.

وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن يورو البالغ من العمر 18 عامًا من أهم الأهداف الساخنة للشياطي الحمر، فيما أشارت إلى ما هو أبعد حيث قدم العملاق الإنجليزر عرضًا أعلى من المطلوب في يورو، بنحو 51 مليون جنيه إسترليني!.

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لكن قلب الدفاع يتودد إليه ريال مدريد أيضًا وهو نفسه أخبر أبطال أوروبا برغبته في الانضمام إليهم، وفق المصدر ذاته

لم تتوقف الاتصالات بين الجانبين، وقد أصدر لوس بلانكوس تعليماته للاعب منتخب فرنسا تحت 23 عامًا وكذلك ممثليه بالتحلي بالصبر ومقاومة العروض الأعلى من الأندية الأخرى.