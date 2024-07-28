15 مليون يورو إضافية.. تفاصيل عقد الرعاية الجديدة لبرشلونة!

عقد رعاية جديد يقترب من برشلونة...

اقتربت إدارة برشلونة، برئاسة جوان لابورتا، من حسم عقد رعاية جديد، للفريق الكتالوني، ومن المتوقع أن يظهر على زي الفريق في الموسم المقبل مقابل 15 مليون يورو.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة على وشك التعاقد مع شركة "ميدوسا"، وهي شركة مختصة في مطهرات الأسطح، بعقد مدته ثلاث سنوات.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة، سيحصل سنويًا على خمسة ملايين يورو، ولكن هذا المبلغ بالرغم من أنه سيساعد الفريق الكتالوني، لكنه لن يكون كافيًا في الأزمة المالية التي يمر بها البلوجرانا.

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وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى صعوبة إجراء برشلونة، أي تعاقدات خلال الميركاتو الصيفي، حتى يتمكن من تقنين وضعه المالي بالرغم من ادعاء الرئيس لابورتا خلاف ذلك.

جدير بالذكر أن عقد الرعاية مع شركة "ميدوسا" إن تم، سيصبح أول راعي يظهر على سروال الفريق الكتالوني.