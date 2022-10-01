باريس سان جيرمان يضغط لمنع ميسي من العودة إلى برشلونة

الحديث ازداد مؤخرًا عن إمكانية العودة إلى كتالونيا

ازداد الحديث في الأسابيع الأخيرة عن عودة محتملة للأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ناديه برشلونة، والذي كان قد غادره صيف 2021 منتقلًا إلى باريس سان جيرمان بسبب عدم قدرة النادي الإسباني تجديد عقده.

البارسا بقيادة جوان لابورتا استطاع التخلص من أزمته المالية ودعم صفوفه بعدد من النجوم المهمين هذا الموسم أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيها، مما فتح باب التكهنات حول عودة النجم الذهبي للفريق.

إذاعة كادينا ثير الإسبانية أوضحت أن مسؤولي النادي الفرنسي يُدركون تمامًا أن الفرصة كبيرة لرحيل ميسي وعودته إلى الدوري الإسباني في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، ولذا بدأوا بالفعل في مهمة "منع العودة".

النادي العاصمي سيُقدم عرضًا لتجديد عقد ميسي لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم آخر بنفس مزايا عقده الحالي، أي بحصوله على 30 مليون يورو سنويًا.

المدير الرياضي للنادي "لويس كامبوس" لم يُخف أبدًا نية باريس سان جيرمان الاحتفاظ بالجوهرة الأرجنتينية، خاصة في ظل تألقه الملفت هذا الموسم.

صاحب الـ35 عامًا لعب 11 مباراة في جميع بطولات الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان، سجل بها 6 أدهاف وصنع 8.