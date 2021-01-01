تفاصيل عرض الأهلي "المغري" للتعاقد مع الروماني ريجيكامب

هل يحسم الأهلي التعاقد مع الروماني ريجيكامب؟

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن تفاصيل العرض الذي تقدم به مسؤولي الأهلي، من أجل التعاقد مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يبحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق، بعدما تم الاتفاق مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، على إنهاء العقد بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وأشار موقع "ديجي سبورت" الروماني إلى أن إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، قدمت عرضًا مغريًا للتوقيع مع ريجيكامب، من أجل تدريب الفريق لمدة 3 سنوات قادمة.

الموقع الروماني أشار إلى أن إدارة الأهلي عرضت على ريجيكامب راتبًا ضخمًا ومغريًا، وصل إلى 4 ملايين دولار سنويًا، بمجموع 12 مليون دولار خلال الثلاث سنوات.

جاء عرض إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، من أجل إقناع المدرب الروماني بتدريب الراقي خلال الفترة المقبل، خلفًا للمدرب الصربي ميلويفيتش.

ريجيكامب يمتلك خبرة في المنطقة العربية، حيث تولى تدريب الهلال السعودي من قبل، قبل أن يقوم بتدريب فريقي الوصل والوحدة في الإمارات العربية المتحدة.

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ويستعد الأهلي للمشاركة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يقع في المجموعة الثالثة، رفقة الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.