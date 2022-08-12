تفاصيل صادمة .. رونالدو هدد سانتوش بالرحيل بعد جلوسه بديلًا ضد سويسرا

رونالدو هدد بالرحيل عن منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 بعد العلم بقرار جلوسه احتياطيًا ضد سويسرا.

لم يتقبل كريستيانو رونالدو بشكل كامل قرار فرناندو سانتوش المدير الفني لمنتخب البرتغال بإجلاسه على مقاعد البدلاء خلال مباراة سويسرا في دور الستة عشر من منافسات كأس العالم 2022.

صحيفة "ريكورد" البرتغالية كشفت عن تفاصيل صادمة عبر صفحاتها يوم الخميس، حيث أكدت أن رونالدو هدد سانتوش بالرحيل عن منتخب البرتغال.

العنوان الرئيسي للصحيفة صباح الخميس جاء كالتالي: "رونالدو هدد بالرحيل"، في إشارة إلى أنه وجه تحذيرًا إلى سانتوش من إجلاسه على مقاعد البدلاء، وذلك خلال نقاش حاد مع المدرب.

الصحيفة أكدت أن رونالدو ليس معجبًا بالدور الذي يحظى به في كأس العالم 2022 مع منتخب البرتغال، لكن اللاعب أعاد النظر في موقفه لاحقًا بعد إدراكه لأهمية اللحظة والعواقب الوخيمة التي قد يتسبب فيها خروج من المنتخب في ذلك الوقت الحاسم من المونديال.

القصة بدأت خلال مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات ضد كوريا الجنوبية، عندما قرر سانتوش إخراج رونالدو والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

رونالدو قام برد فعل مثير للجدل أثناء التبديل، ووجه حديثه إلى سانتوش قائلًا: "أنت مستعجل جدًا لإخراجي من الملعب".

سانتوش كان غاضبًا للغاية من كلمات رونالدو، لدرجة أنه عاقبه أمام سويسرا، وأجلسه على مقاعد البدلاء، قبل أن يشركه في الدقيقة 74 من زمن المباراة.