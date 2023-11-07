تفاصيل جريمة السطو .. تجهيز مقر احتجاز صديقة نيمار وابنته والعناية الإلهية تتدخل

تفاصيل تشبه ما يحدث في أفلام الجريمة

عاش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ساعات من الرعب؛ بعد التهديدات التي تعرضت لها صديقته برونا بيانكاردي وابنته مافي.

وفي الساعات القليلة الماضية.. اقتحمت إحدى العصابات، منزل بيانكاردي في بلدية كوتيا بمدينة ساو باولو البرازيلية؛ حيث تم تقييد والديها وأخذهما كـ"رهائن"، قبل تركهما.

ومن ناحيته.. كشف الإعلامي الرياضي ليو دياز عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل اقتحام منزل صديقة الساحر البرازيلي وأسرتها.

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وأوضح دياز، أن الهدف من هذه العملية؛ كان اختطاف برونا بيانكاردي ومافي - المولودة حديثًا -، ومن ثم ابتزاز نيمار؛ للحصول على أكبر مبلغ مالي منه.

وأشار إلى أن العملية بدأت في تمام الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء - بتوقيت البرازيل -؛ ونفذها 3 أفراد مسلحين، ينتمون إلى عصابة متخصصة في سرقة القصور.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "أحد السكان المجاورين لمنزل برونا وأسرتها، قام بمساعدة العصابة؛ من خلال تسهيل عملية دخولهم إلى المجمع السكني".

ولفت ليو دياز، إلى أن أفراد العصابة، عندما لم يجدوا صديقة نيمار وابنته، قاموا بتقييد الوالدين، واحتجازهما كـ"رهائن"؛ لحين سرقة بعض المجهورات، التي قدرت قيمتها بـ600 ألف ريال.

والمثير في هذه القصة.. أن العناية الإلهية أحبطت هذه العملية؛ حيث كان من المقرر أن تتواجد بيانكاردي ومافي في المنزل، خلال هذا الوقت، كما أن العصابة كانت قد جهزت مقر احتجاز الثنائي، بالفعل.

ولكن.. نظرًا لانقطاع الكهرباء الذي تسببت فيه العاصفة التي ضربت المدينة، يوم الجمعة الماضي، انتقلت صديقة نيمار مع ابنته، إلى مسكن آخر.

وأعلن دياز، فرار اثنين من منفذي العملية، بينما تم القبض على الثالث؛ في الوقت الذي تحول فيه سكن الأسرة، إلى منطقة عسكرية.

جدير بالذكر أن نيمار، يتواجد حاليًا في البرازيل؛ حيث خضع لعملية جراحية مؤخرًا؛ للشفاء من إصابة "القطع" في الرباط الصليبي، والتي ستبعده عن الملاعب، لفترة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر.