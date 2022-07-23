تفاصيل تعاقد الاتحاد مع طارق حامد وموعد انضمامه للمعسكر

نجم الوسط المصري أنهى تعاقده مع الزمالك

لم يعد هناك مجالًا للشك في انضمام طارق حامد إلى نادي الاتحاد السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك وعدم تجديده.

النادي المصري حاول تجديد عقد نجم وسطه لكن الخلافات حول التفاصيل المالية حالت دون ذلك، وقد توصل اللاعب لاتفاق مع الاتحاد ووقع له بالفعل حسب جل المصادر المصرية والسعودية.

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وصيف الدوري السعودي حاول ضم حامد من الزمالك خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي لتعويض رحيل كريم الأحمدي عقب تعرضه لإصابة أنهت موسمه، لكن النادي المصري لم يُوافق لأهمية اللاعب له فنيًا ولاستحالة تعويضه بسبب المنع من القيد بواسطة فيفا.

موقع كورة بلس المصري أكد توقيع حامد على عقد يمتد لعامين مع الزمالك، كما أشارت عدة مصادر لانتهاء علاقته مع النادي والسماح له بالرحيل بعد خصم 50% من مستحقاته المالية وتنازله عن النصف الآخر.

ونقل كورة بلس عن مصدر مقرب من اللاعب قوله أن حامد سيُغادر القاهرة اليوم تمهيدًا للانضمام إلى معسكر فريقه الخارجي الإعدادي للموسم الجديد، والذي سينطلق يوم غدٍ الأحد في النمسا بقيادة المدرب الجديد نونو سانتو الذي وصل جدة يوم أمس.

بعثة الاتحاد كانت قد توجهت ظهر اليوم إلى النمسا وقد ضمت 27 لاعبًا على رأسهم المدافع القادم من الشباب، أحمد شراحيلي، والهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله، ولم يُذكر فيها اسم طارق حامد لعدم الإعلان رسميًا عن الصفقة بعد.

يُشار إلى أن الزمالك ضم طارق حامد من سموحة صيف 2014، وقد أصبح اللاعب أحد أبرز العناصر المؤثرة في الفريق وساهم في فوزه بلقبي الدوري المصري.

الاتحاد كان قد رفض التعاقد نهائيًا مع البرتغالي أندريه الذي ضمه في يناير الماضي لتعويض الأحمدي، حيث لم يظهر اللاعب بالمستوى المطلوب.