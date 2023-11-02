تفاصيل ترعب الهلال .. لماذا استغرقت عملية نيمار "ضعف الوقت الطبيعي"؟

تفاصيل طبية مثيرة في عملية نيمار جونيور

أجرى الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، عملية جراحية؛ للعلاج من إصابته بـ"قطع" في الرباط الصليبي.

نيمار البالغ من العمر 31 سنة، تعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. كشف الطبيب ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن أعن عملية الساحر البرازيلي، استمرت 4 ساعات كاملة؛ وهي "ضعف الوقت الطبيعي" لمثل هذه العمليات.

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وأشار الشهراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى أن عمليات "الرباط الصليبي"، تستغرق ساعتين فقط أو أقل من ذلك.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي، أن هناك 3 أسباب قد تكون وراء وصول مدة عملية نيمار جونيور، إلى 4 ساعات؛ وهي:

- نوع الرباط الجديد "يوجد أنواع مختلفة منه".

- إذا كان هناك إصابات أخرى غير الرباط "قطع في الغضروف + إصابة في أربطة أخرى".

- إذا وجد الدكتور وقت العملية ضرر غير متوقع في الركبة "لم يظهر في فحوصات ما قبل العملية".

جدير بالذكر أن نيمار دا سيلفا جونيور، انضم إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو تقريبًا.